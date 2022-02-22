Концерт «Праздник для всех влюбленных «Муз-ТВ» 2022 года перенесен на 17 марта

Концерт «Праздник для всех влюбленных «Муз-ТВ» 2022 года в Государственном Кремлевском дворце получил новую дату.

Ранее предполагалось, что шоу пройдет 16 февраля, но его пришлось перенести. Теперь концерт назначен на 17 марта.

Напомним, что организаторы называют это ежегодное мероприятие праздником любви, музыки и вдохновения, объединяющим влюбленные сердца в зале и у экранов телевизоров.

Свои хиты на сцене ГКД в 2022 году исполнят Клава Кока, Лолита, Алсу, Митя Фомин, Катя Лель, Наталья Подольская, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова, Burito и другие звезды.

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