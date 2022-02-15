Лолита анонсировала клип с безумными джокерами

В 2021 году певица Лолита Милявская просто бомбила поклонников отвязными клипами. И похоже, что в 2022-м она не собирается сбавлять темп.

15 февраля артистка объявила в социальных сетях, что 23-го числа состоится премьера ее новой песни «Грустная танцую». При этом звезда опубликовала несколько кадров из клипа, который уже сняла к новому треку. А там группа клоунов разносит аристократический особняк и берет в заложники саму Лолиту — даму в высоком парике и платье.

Зрителей явно ждет вакханалия в духе Джокера из комиксов DC. Елена Воробей, певица Слава и Денис Клявер уже отметили в комментариях, что с нетерпением ждут этой премьеры.

Сама Лолита в эти дни радуется, что возобновились живые концерты.

«Я счастлива, что летим в Узбекистан, где много воспоминаний и ярких дней моей жизни! Счастлива, что будет зритель, по которому соскучилась, и плов, самый вкусный в мире!» — пишет 58-летняя артистка в Instagram.

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