Весной 2022 года группа Brainstorm объедет Россию с концертным туром

Неужели активные гастроли музыкантов вернутся в нашу жизнь в 2022 году?

Так, например, в марте латвийская рок-группа Brainstorm отправится в тур по России. 2-го числа у них запланировано выступление в Санкт-Петербурге, 4-го — в Москве, далее по графику идут Тула, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие города.

Музыканты отправятся на гастроли в поддержку своего нового альбома «Год без календаря», который вышел еще осенью 2021 года, но тогда группа не могла поехать в тур из-за пандемии и представила пластинку в формате видеоконцерта.

Кстати, из-за коронавируса участники Brainstorm записывали музыку для нового альбома по отдельности, не встречаясь друг с другом на студии. От этого они ждут живых концертов еще больше.

Напомним, группе уже более 30 лет, за время своего существования она выпустила 12 пластинок для своей страны и столько же для международной аудитории. В России коллектив знают благодаря песням Maybe, «Выходные» и «Ветер».

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