«Запрещенная любовь, разноцветные грехи»: Надя Дорофеева объявила о выходе новой песни

Трек еще до своего релиза стал популярным в TikTok.

Украинская певица Надя Дорофеева покинула группу «Время и Стекло», но использовать свою привлекательность в творчестве не прекратила.

На днях 31-летняя звезда объявила о выходе своего нового сингла Raznotsvetnaya. Сама песня будет опубликована на цифровых музыкальных площадках 18 февраля, а пока Надежда выложила в Instagram откровенное промо-фото, на котором она запечатлена в пикантном полуобнаженном образе.

Ранее певица поделилась с фанатами отрывком из песни, в котором поется: «Запрещенная любовь, разноцветные грехи». Эту музыкальную цитату уже активно начали использовать для создания танцевальных видео в TikTok, чему сама артистка несказанно рада.

Напомним, распад группы «Время и Стекло» произошел весной 2020 года, после чего Надежда продолжила сольную карьеру под ником Dorofeeva. В 2021-м у нее вышел альбом из пяти песен.

больше по теме Дорофеева призналась, что скрывала от фанатов шрам на груди после операции Певица прятала след от хирургического вмешательства всевозможными способами.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.