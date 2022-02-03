«Тату» воссоединились в аниме-клипе про космические путешествия

2 февраля в Сети появился клип с нарисованными солистками группы t.A.T.u. — Юлей Волковой и Леной Катиной. В этом музыкальном ролике девушки превратились в персонажей аниме и оправились покорять космос.

Музыку для клипа написал продюсер Сергей Галоян — один из создателей группы t.A.T.u., автор песен «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

«Создавая музыку для этого EP, я хотел, чтобы она была максимально приближенной к моему звучанию конца 90-х и тем самым напоминала фирменный звук «Тату», чтобы она была синематичной, но при этом хитовой. Чтобы роботы в ней переговаривались, любили и ругались — это интересно!» — написал Галоян в Instagram.

Он отметил, что этот трек и рисованный клип к нему — первая ласточка нового проекта #tatucomeback. Идея состоит в том, чтобы выпустить больше контента группы t.A.T.u., будто она не распадалась.

Живых артисток уже не привлекают, их заменили нарисованными в стиле аниме персонажами, повторяющими образы молодых Лены и Юли. Над первым клипом работала команда из 17 художников. Стоит отметить, что идея сделать «татушек» героями аниме возникла еще до распада группы, но была отложена на полку. Теперь, похоже, с нее сдули пыль и вернули в работу.

Напомним, группа t.A.T.u. распалась в 2011 году из-за ссоры ее участниц. Девушки занялись сольными карьерами, редко воссоединяясь ради точечных выступлений. В 2021 году прошла информация, что певицы якобы воссоединятся весной 2022-го для трибьют-проекта, но потом Лена Катина отвергла возможность реюниона.

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