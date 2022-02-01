Aerosmith не приедут в Москву летом 2022 года

31 января легендарная американская рок-группа Aerosmith отменила свой европейский тур 2022 года. Причина — все тот же коронавирус. Нынешняя ситуация с пандемией, по словам музыкантов, дает им надежды на то, что летом они смогут прокатиться с концертами по Европе.

«Здоровье, безопасность и благополучие наших поклонников — наш приоритет номер один. Мы вернемся, чтобы оторваться со всеми, и мы надеемся, что скоро объявим несколько интересных новостей», — говорится в заявлении на сайте группы.

Отметим, что Aerosmith хотели устроить тур в честь 50-летия коллектива, еще в 2020 году. Но из-за пандемии гастроли перенеслись на 2021-й, а затем на 2022-й. 17 июля рокеры должны были приехать в Москву, на стадион «Динамо». Но после официального заявления от музыкантов компания SAV Entertainment, которая занималась организацией шоу, сообщила в Facebook, что выступление снова отменено. Возврат билетов будет осуществляться у тех операторов, у которых они были приобретены, в установленном законом порядке.

Ранее группа приезжала в Москву в 2017 году, объявив, что это был прощальный тур.

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