«Синий цвет твоей любви»: Ольга Серябкина презентовала новую песню и анонсировала альбом

Трек был написан звездой за день до рождения сына.

У певицы Ольги Серябкиной вышел новый сингл под названием «Синий цвет твоей любви». Песня войдет в одноименный альбом 36-летней артистки, релиз которого состоится уже 4 марта.

По словам Ольги, это самый личный трек с новой пластинки, так он был написан ею за день до рождения сына Луки. Прочувствовать новую композицию слушателям поможет специальное mood-видео, опубликованное в Сети одновременно с песней.

Напомним, в конце 2021 года, после рождения ребенка, Серябкина обещала в 2022-ом «активно бомбить музыкой». И вот она «первая ласточка» нового творческого этапа певицы.

Добавим, что в сольной карьере звезды это будет второй полноформатный альбом. Первый вышел в 2019 году и назывался «Косатка в небе», затем в 2020-м состоялся релиз EP под названием «Причины».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.