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Группа «Несчастный случай» даст свой первый акустический концерт

Зрителям пообещали новые, «ламповые» версии любимых хитов.

Группа «Несчастный случай» даст свой первый акустический концерт
Алексей Кортнев, «Несчастный случай». Фото: Global Look Press

4 февраля джаз-рок-группа «Несчастный случай» даст концерт в Международном доме музыки в Москве. Шоу получило название «Ламповый концерт», и это будет первый раз, когда коллектив выступит с полностью акустической программой.

Алексей Кортнев и компания пообещали поклонникам исполнить их любимые хиты в абсолютно новом звучании, удивить невероятной свежестью песен и уютом. На первый план выйдут аккордеон и акустическая гитара, чтобы создать для зрителей максимально теплую атмосферу.

«Мы давно ходили кругами вокруг идеи «Акустики», но все не находилось повода, чтобы сделать решительный шаг и отказаться полностью от любой электронной обработки звука, — цитирует ТАСС лидера группы Алексея Кортнева. — Сейчас мы используем акустический бас, акустическую гитару, акустический саксофон, рояль, аккордеон и барабаны. В результате пришлось менять существенно многие аранжировки, и песни зазвучали совершенно по-другому».

Напомним, что группа «Несчастный случай» существует почти 40 лет. За это время она выпустила десять альбомов и подарила саундтреки спектаклям «День радио» и «День выборов».

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