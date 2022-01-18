В день своего юбилея Лещенко даст концерт «Созвездие Льва»

Народный артист пригласил своих друзей-артистов спеть вместе с ним.

1 февраля исполнится 80 лет народному артисту РСФСР Льву Лещенко. Певец отметит знаковый юбилей на сцене «Крокус Сити Холла».

Концерт под названием «Созвездие Льва» соберет многих отечественных исполнителей, которые могут похвастаться дружбой с именинником.

«Очень надеюсь, что придут Александра Николаевна Пахмутова, Давид Тухманов, Игорь Крутой, Александр Розенбаум. Наверняка, будут мои приятельницы Жасмин, Алсу, Зара, ребята Буйнов, Глызин, Маршал, Михайлов, Павлиашвили, Меладзе. Жду Сашу Малинина, Лару Долину, Игорь Корнелюк приедет из Питера. Будут какие-то сюрпризы», — рассказал Лещенко ТАСС.

Певец пообещал подобрать для концерта лучшие хиты из своего обширного творчества. В первом отделении он исполнит свой классический репертуар, а во втором — выступит в дуэтах с коллегами. Также в шоу ожидается обилие спецэффектов и пиротехника.

При этом Лев Валерьянович отмечает, что уже готов отказаться от формата больших концертов. В его возрасте душа больше лежит к более камерным мероприятиям, таким, как творческие встречи.

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