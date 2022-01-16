«Светик на релаксе»: Лобода устроила соблазнительные танцы, анонсируя концертное видео

17 января на YouTube-канале певицы Светланы Лободы появится ее режиссерская (полная) версия концертного шоу Superstar.

Об этом 39-летняя дива сообщила в Instagram, отметив, что довольна готовой работой.

А чтобы привлечь внимание поклонников, артистка выложила видео, где она танцует в коротком черном платье и посылает фанатам воздушный поцелуй.

Подписчики оценили сексуальные движения Светланы с акцентом на соблазнительные бедра.

«Роскошная красавица!», «Секси!», «Светик на релаксе», «Как же я тебя обожаю» — пишут поклонники в комментариях. Многие отмечают, что уже давно ждут выхода этого видео.

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Напомним, что осенью 2020 года у Лободы вышел концертный альбом Superstar Show Live. В него вошли живые версии песен Superstar, «Текила-любовь», «Твои глаза», «В зоне риска», «К черту любовь» и многие другие.

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