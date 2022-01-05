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«Рождество в компании главных звезд страны»: 7 января по ТВ покажут праздничный концерт

Гагарина, Билан, Меладзе и другие исполнители споют на Первом канале.

«Рождество в компании главных звезд страны»: 7 января по ТВ покажут праздничный концерт
Не пропустите телевизионный концерт «Русское Рождество». Фото: rusradio.ru

Вечером 7 января на Первом канале будет показан большой праздничный концерт «Русское Рождество».

Песни для этого шоу исполнили Полина Гагарина, Дима Билан, Валерий Меладзе, группы «Земляне», «Градусы» и Dabro, Ани Лорак, Слава, Александр Ревва, Emin, Валерия, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери, Александр Панайотов, Елена Север и другие певцы.

«Вас ждут красивейшие мелодии, любимые артисты, самые теплые поздравления и атмосфера праздника! Встречайте Рождество в компании главных звезд страны», — сообщает «Русское радио», организовавшее музыкальное шоу.

Смотрите праздничный концерт 7 января в 17:00 на Первом канале.

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