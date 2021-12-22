«Smash!! forever!»: Лазарев и Топалов выпустили клип, в котором они влюблены в одну девушку

21 декабря певцы Сергей Лазарев и Влад Топалов выпустили совместный клип «Новый год». Бывшие партнеры по группы Smash!! Снова объединились, чтобы подарить поклонникам праздничный трек.

Причем в новом музыкальном видео артисты не просто танцуют и поют под елкой. У их первого за 17 лет совместного клипа довольно мелодраматичный сюжет.

По сценарию старые друзья Сергей и Влад встречаются в большой праздничной компании, каждый приходит со своей новой возлюбленной. Вот только девушка Топалова оказывается бывшей Лазарева, и весь праздник последний не может отмахнуться от воспоминаний о том, как романтично встречал с ней прошлый Новый год. Красавицу-блондинку, вставшую между мужчинами, сыграла актриса и модель Ольга Нестеренко.

«Огромное спасибо Владику Топалову за многолетнюю историю нашей дружбы и работы! Невероятная ностальгия! Клево было вновь поработать на одной съемочной площадке! Smash!! forever!» — прокомментировал новый релиз Лазарев в Instagram.

Напомним, ранее артисты говорили о том, что воссоединятся и выпустят песню. Наверняка это и есть их долгожданный камбэк, вот только группу Smash!! так и не возродили. Сергей и Влад просто спели дуэтом.

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