«Это будет трилогия»: Карина Кросс работает над альбомом, который станет спектаклем

Молодая певица хочет выпустить пластинку из девяти песен, которые раскроют ее как человека.

Певица и популярный блогер Карина Кросс появилась в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» и рассказала Лайсан Утяшевой о том, что очень много работает. 29-летней звезде даже понадобились специальные курсы, чтобы вспомнить, как это — отдыхать.

Ведущая передачи спросила у артистки, какие же проекты та с таким усердием воплощает в жизнь.

«Я хочу выпустить альбом, сделать на него спектакль, сделать концерт… Я хочу соединить музыку и перфоманс. Я хочу это сделать очень качественно, круто, так, как это делают зарубежом. Ну, хочется что-то такое сделать, прям очень крутое. Хочется level up сделать», — поделилась мыслями Карина.

Утяшева попросила звезду уточнить, о чем будет этот новый альбом-спектакль.

«Захотелось рассказать о себе. Потому что многие люди знают меня по скетчам, я очень мало с аудиторией общаюсь именно как человек. Меня все знают, как контент-мейкера. То есть, я делаю сценарные всякие истории, а с людьми не общаюсь через блог. Мне захотелось через музыку рассказать о себе. Это будет трилогия по три трека, и каждый будет олицетворять разное настроение», — рассказала Кросс.

Звезда поделилась, что она планомерно идет от статуса «блогер» к тому, чтобы назваться артисткой, телеведущей и актрисой. Еще в школьной юности она знала, что ей удастся стать звездой, и сейчас девушка идет к цели, вооружившись своим боевым характером.

Напомним, Карина Кросс еще не выпускала полноценного альбома. С 2018 года у нее вышли 14 цифровых синглов.

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