«Камбэк эпичнее Оксимирона»: Crazy Frog выпустил новый клип спустя 11 лет

10 декабря в Сети появился новый клип Crazy Frog – компьютерного персонажа, безумно популярного 2000-х. Сумасшедший лягушонок вернулся в Интернет с новым треком спустя 11 лет. По сути, новый хит из TikTok смешали с вирусной композицией 2005 года.

В новом клипе под названием Tricky лягушонок устраивает гонки с роботами, затем танцует с ними в духе LMFAO, а в финале улетает в космос на корабле компании SpaceY (привет Илону Маску и его SpaceX). Зрители в комментариях отмечают, что у обновленного персонажа пропал половой орган, который раньше закрывала цензура.

«Герой, в котором мы не нуждались, но которого заслуживаем», «А почему его лишили одной вещички? Нормально его время помотало», «Спасибо за возвращение во времена начальной школы», «Камбэк эпичнее Оксимирона», «Природа настолько очистилась, что Crazy Frog вернулся. Жалко только без своего инструмента», «Идеальный момент для возвращения. Все помнят, но уже забыли, как он бесил», — пишут зрители в комментариях.

Судя по YouTube-каналу Crazy Frog, полноценные музыкальные клипы не выходили у него целых 11 лет, хотя короткие ролики продолжали публиковаться. Кстати, кроме видео и рингтонов, правообладатели выпускают еще и официальный мерч с лягушонком.

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Напомним, персонажа в начале 2000-х создал шведский дизайнер Эрик Вернквист. Он назвал его «надоедливая штука», малыш был призван анимировать забавный звук, который в 1997 году записал шведский школьник, пытаясь имитировать разогнавшийся мопед. Мультяшку купила производящая рингтоны компания Jamster и дала ему имя Crazy Frog. В 2005-ом вышел клип на ремикс трека Axel F, который сделал этого персонажа вирусным во всем мире. После этого проект выпустил в свет шесть музыкальных сборников.

Кстати, создатель Crazy Frog не раз отмечал, что его детище не является лягушкой.

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