Группа The Hatters выпустила шестой альбом и новый мотивирующий клип

3 декабря у российской музыкальной группы The Hatters состоялась двойная премьера. Коллектив выпустил новый альбом Golden Hits и клип на песню «Если бы», вошедшую в свежую пластинку.

В Golden Hits вошли 11 композиций. Для этого релиза группа впервые наняла саунд-продюсера. Им оказался Денис Колесников, который ранее работал с Little Big, L’One и Филиппом Киркоровым. В результате коллектив, который часто ассоциировался с разбитным русско-цыганским алкопанком, теперь зазвучал с нотками фанка, техно и французской электроники.

Что касается песни «Если бы», что посыл у нее довольно прямой и соответствует общему духу The Hatters.

«Тут все очень просто: не надо рассказывать, кто *** (плохой человек. — Прим. авт.), потому что у него есть деньги. Можно долго разглагольствовать, но если сидеть на попе ровно, то ничего не изменится. Иди и делай. Все!» — рассказал фронтмен группы Юрий Музыченко в интервью Apple Music.

Напомним, группа The Hatters появилась в 2016 году в Петербурге, и с тех пор выпустила пять полноформатных (Golden Hits стал шестым) и четыре мини-альбома.

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