Spotify назвал лучших исполнителей 2021 года: в России лидирует Моргенштерн

А в целом по миру - рэпер Bad Bunny.

Популярный во всем мире потоковый аудиосервис Spotify составил топы артистов 2021 года, основываясь на количестве прослушиваний своих пользователей.

В мировых масштабах лидерами стали пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny, американская певица Тейлор Свифт и корейская группа BTS. За ними идут Дрейк, Джастин Бибер и The Weeknd.

Среди конкретных песен лидирует Drivers License американской певицы Оливии Родриго. За ней идут треки рэпера Lil Nas X, Джастина Бибера, Dua Lipa, Doja Cat и The Weeknd.

В России, согласно данным раздела «Вот это 2021» на Spotify, в 2021 году лучшими музыкантами стали отечественные рэперы. По порядку: Моргенштерн, Скриптонит, Кизару, дуэт MiyaGi & Andy Panda.

Лучшие треки: «Cristal & МОЁТ» Моргенштерна, «Дежавю» Кизару и «Патрон» MiyaGi & Andy Panda.

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