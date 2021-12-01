Слава Марлоу перепел «Белую ночь» Виктора Салтыкова

Группа Therr Maitz выпустила кавер на хит советской эстрады с вокалом молодого исполнителя.

Известный музыкант Антон Беляев и его проект Lab подарили ценителям хороших песен еще один новый хит.

Очередным гостем музыкальной лаборатории стал молодой певец и битмейкер Слава Марлоу. Вместе с большой командой Беляева он записал кавер на популярную советскую песню «Белая ночь», которую исполняли Виктор Салтыков и группа «Форум». Высокий голос 22-летнего Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) отлично подошел для ностальгической композиции из 80-х.

Салтыков и в нынешнее время нередко выступает с этим хитом на ретро-концертах. Он стал саундтреком современных сериалов «Восьмидесятые» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

1 декабря новая версия популярной песни появилась в YouTube. Добавим, что выпуски шоу Lab с Антоном Беляевым и приглашенными звездами выходят на канале ТНТ по субботам в 23:00.

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