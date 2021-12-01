«На сцене будет 12 человек»: Анна Седокова готовит первый за два года сольный концерт

3 декабря в московском клубе «16 тонн» состоится сольный концерт Анны Седоковой. Для бывшей солистки «ВИА Гры» это будет особенное выступление, ведь она уже два года не встречалась со зрителями вживую.

В новом интервью Анна рассказала, что ранее у нее был сложный период, когда ради денег приходилось выступать не так и не там, где хотелось. Певица эмоционально выгорела и решила сделать перерыв в концертах, благо, что собственный бизнес приносил ей доход и без музыки.

В 2021 году Седокова выпустила альбомы Secret Soul и «Эгоистка», но вживую не выступала. Кроме личных обстоятельств мешала еще и пандемия с ее ограничениями.

«В ноябре мне предложили сделать концерт, и я подумала, что сейчас такой момент, когда я хочу подвести некую черту и поговорить со своими слушателями, — поделилась Анна с журналистами Teleprogramma.pro. — Нахожусь в предвкушении, конечно, есть мандраж. Это закрытая площадка, на нее не поместятся все желающие — только те, кто в ближайшие дни приобретет билет. У меня идут активные репетиции с коллективом, на сцене будет 12 человек — самый большой наш состав: пиано, клавиши, гитара, бас, барабаны и две танцовщицы, легенды наши. Все будет трогательно и по-настоящему — я по-другому просто не умею».

В том же интервью 38-летняя певица отметила, что альбом «Эгоистка» с его быстрыми песнями стал для нее некой отдушиной, но все же она видит себя в лирических композициях. Седокова признает, что почти все ее песни — о созависимых отношениях, в которых она пребывала большую часть жизни. Но сейчас она счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, и старые методы написания треков уже не работают.

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