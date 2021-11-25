Продюсер из 90-х напишет песни для Лолиты, Бузовой, Милохина и Акинфеева

Стало известно, откуда взялось видео, на котором Игорь Акинфеев с дредами спел регги про футбол. Вратарь ЦСКА снялся в сериале Сергея Жукова под названием «Евгенич». Показ картины стартует 9 декабря на канале «Пятница!».

«Я, и правда, исполнил песню, которую написал мой друг Серега Жуков. Только он мог уговорить меня на такую авантюру — не только спеть, но и сняться в сериале, — рассказал Акинфеев. — Получилось, надеюсь, очень смешно. Это новый опыт для меня».

В новом сериале, кроме футболиста, появятся Ольга Бузова, Даня Милохин, Лолита, Михаил Галустян и другие звезды. Ну а главную роль исполнил певец Сергей Жуков.

По сюжету он, Евгенич, легендарный музыкальный продюсер из 90-х, написавший хиты, под которые танцевали стадионы и первые лица страны. Но после скандального случая на «Песне года» музыкант ушел в подполье и никто его не видел. И вот спустя 30 лет он вернулся, чтобы написать новые хиты российским звездам.

«Идея сериала родилась у меня несколько лет назад, — рассказывает Сергей Жуков. — Я задумал сделать программу для YouTube, которая отличалась бы от остальных шоу. Возникла мысль сделать шоу про Евгенича, который заперся в студии и каждый выпуск пишет по одной песне, и при этом использует только инструменты 90-х, с теми старыми звуками, не пользуясь ни Интернетом, ни современными библиотеками и приложениями — только подручными средствами. Я даже построил такую студию в своем старом офисе, собрал аппаратуру древнюю. Так родился «Евгенич» — сериал про подпольного гения, полностью оторванного от жизни, который не знает, что 90-е закончились».

Звезда группы «Руки Вверх» отмечает, что на российском ТВ давно не было сериалов про популярную музыку. Последними, вероятно, были «Ранетки». В каждом новом эпизоде его Евгенич пишет новый хит. После съемок некоторые звезды говорили: «Вау! Я буду это петь на своих концертах». А вот песню Акинфеева, скорее всего, могут подхватить футбольные болельщики и исполнять ее на трибунах.

Жуков пообещал, что все выпущенные им в сериале песни получат релиз на музыкальных платформах и клипы. Добавим, что у гениального продюсера Евгенича уже появились собственные страницы в Instagram и TikTok — он будет жить не только в рамках телепроекта.

Смотрите сериал «Евгенич» на канале «Пятница!» с 9 декабря.

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