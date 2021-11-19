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Настя Каменских поддержала дуэтом новый хит из TikTok

Певица записала новую версию песни фрэшмена Васи Демчука.

Настя Каменских поддержала дуэтом новый хит из TikTok
Настя Каменских и Вася Демчук. Фото: из личного архива звезд.

19 ноября у Насти Каменских вышел новый сингл — дуэт с певцом Васей Демчуком под названием Sorry 2.

Стоит уточнить, что ранее Демчук выпустил песню Sorry, которая стала музыкальной темой для более 250 тысяч видео в TikTok. И вот, объединившись, звезды записали новую версию этого хита.

Кстати, именно в TikTok Настя и услышала впервые эту композицию.

«Меня мгновенно зацепил голос Васи, очень чувственный и проникновенный. И хотя на тот момент я не знала, чья это песня, мне очень захотелось не просто спеть ее, а добавить в нее женскую часть истории. Узнав, кто ее исполняет, мы с Васей списались и уже через несколько дней встретились на студии», — рассказала Каменских.

«Она — настоящий профессионал, с уникальным голосом и потрясающей харизмой. Круто, что у нас получилось поработать вместе. С первой же совместной демки я понял, что Настя не просто прожила эту песню, но и добавила в нее свой женский взгляд, вложила свою душу», — добавил Демчук.

Добавим, что вместе с треком артисты выпустили и атмосферное видео, дополняющее музыку.

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