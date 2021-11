«Я шла к тебе»: Дженнифер Лопес выпустила новую песню о любви

Композиция On my way стала саундтреком к романтической комедии певицы «Первый встречный».

18 ноября вместе с трейлером нового фильма Merry Me (в российском прокате получил название «Первый встречный») у Дженнифер Лопес вышла и новая песня — On my way — саундтрек к предстоящей картине. Слушаем:

В новой романтической комедии героиня звезды предсказуемо будет искать любовь всей своей жизни. Партнерами Лопес по фильму выступили Оуэн Уилсон и певец Малума.

«И каждое горе было дорогой из желтого кирпича, Указывающей мне прямо, просто ведущей меня домой. Я никогда не терялась, я просто пробиралась, Я шла к тебе», — поет Дженнифер в новой песне.

Приятно, что 52-летняя артистка может не только трясти прелестями в своих клипах, но и выпускать такие трогательные треки.

Добавим, что Лопес и Малума записали несколько оригинальных треков для фильма. Оба будут играть звезд шоу-бизнеса, у которых случился яркий публичный роман. Но мужчина изменил своей суженой, и тогда в ее жизни появился другой. Фильм выйдет ко Дню святого Валентина в 2022 году.

