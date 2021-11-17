Группа Billy’s Band перепела песню «Фильм, фильм, фильм» для сериала «В Бореньке чего-то нет»

Музыкальная группа Billy’s Band сделала кавер на песню из короткометражного фильма «Фильм, фильм, фильм». Композиция стала саундтреком первого сериала «Квартета И» под названием «В Бореньке чего-то нет», который вышел в ноябре на видеосервисе Start.

Советская песня, как и новый сериал, рассказывает об изнанке съемки кино и творческом процессе, поэтому отлично подошла для новой картины. Однако ее пришлось значительно изменить по стилю.

«Композиция стала блюзово-хриплой, а также «романтически алкоджазовой», ведь именно так музыканты Billy’s Band называют свой стиль», — рассказал актер «Квартета И» Леонид Барац.

Кстати, в Сети уже появился клип на новую версию песни. В него вошли кадры из «В Бореньке чего-то нет».

Напомним, по сюжету картины, съемочная группа празднует банкетом окончание работы над фильмом. Это лучшее время для того, чтобы киношники смогли высказать друг другу все, что накопилось за период съемок.

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