Сергей Галанин встретит юбилей новым альбомом и двумя большими концертами

16 ноября известный отечественный рок-музыкант Сергей Галанин отмечает юбилей — 60 лет. Правда, сам именинник не считает это громким событием.

«Вот полтинник был юбилеем. А 60 — это хорошая дата. Каких-то особых семейных традиций празднования у нас нет. Если сможем, то соберемся вместе на днях», — рассказал артист ТАСС.

Зато 19 ноября у Галанина выходит новый альбом — «Своим чередом» группы «СерьГа». Его композиции будут посвящены Великой Отечественной войне и сохранению исторической памяти. Ранее в 2021 году он выпустил сольную пластинку «Любовь, алкоголь и весна. Часть 1. Дуэты». Вторая часть, конечно, тоже скоро увидит свет.

Что касается концертов, то 25 ноября «СерьГа» выступит в БКЗ «Юбилейный» в Санкт-Петербурге (с оркестром «Глобалис»), а затем 2 декабря — в «Крокус Сити Холле» вместе с Евгением Маргулисом, Гариком Сукачевым, Иваном Охлобыстиным и другими друзьями Галанина.

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