«8» или бесконечность: Сергей Лазарев анонсировал новый альбом

Певец Сергей Лазарев объявил дату выхода своего восьмого сольного альбома и показал поклонникам его обложку.

Новая пластинка исполнителя увидит свет 26 ноября. Она будет называться «8», что необычно для Сергея, который никогда не называл альбомы по номерам. Но в этот раз у цифры двойное значение: на обложке она повернута набок, изображая знак бесконечности.

«Изначально планировался EP (короткоиграющий альбом на 4-5 треков, — Прим. авт.), потом он вырос до мини-альбома – песен стало больше, — рассказал Лазарев своим подписчикам в «сториз». – Как вы помните, я очень трепетно отношусь к расположению песен в альбоме, к трекслисту. Все это неслучайно – одна песня поддерживает другую. Поэтому, когда вы будете слушать этот альбом, слушайте по порядку, это очень важно, чтобы получить полное ощущение от звучания».

38-летний певец отметил, что сам находится в восторге от новой пластинки и ее обложки, и не может дождаться выхода.

«Просто сногсшибательно!» — написал в комментариях бывший напарник Лазарева по дуэту Smash!! Влад Топалов.

Напомним, что у той группы в 2003 и 2004 годах вышли два альбома, которые тоже включены в дискографию Сергея.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.