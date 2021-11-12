Бейонсе выпустила новую песню — саундтрек к фильму с Уиллом Смитом

Композиция может стать новым гимном для победителей по жизни.

11 ноября у певицы Бейонсе вышла новая песня. Это саундтрек к предстоящему фильму «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли.

Жизнеутверждающая композиция называется Be alive («Будь живым»). В ней поется о том, как тяжело дается победа. Слушаем:

«Когда мы выиграем, мы будем гордиться. Ты знаешь, как мы плакали? Как тяжело нам пришлось драться?» — такие слова звучат в новой песне.

Ожидается, что с этой композицией Бейонсе выдвинется на «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек.

Напомним, новый фильм рассказывает об отце знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс, который воспитал из своих дочек звезд спорта, в то время как сам не являлся профессионалом в этой сфере. Картина выйдет в кинотеатрах 18 ноября.

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