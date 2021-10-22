Элтон Джон выпустил альбом, записанный на карантине

22 октября сэр Элтон Джон выпустил свой новый студийный альбом, уже 33-й по счету и второй, в котором все песни являются дуэтами с другими исполнителями. А название у пластинки — The Lockdown Sessions — говорит само за себя: эти треки были записаны на карантине.

Пандемия заставила музыканта прервать его мировой тур Farewell Yellow Brick Road и закрыться дома. Но в процессе творчества сэра Элтона ни один вирус не остановит. Он скооперировался с другими артистами и выдал поклонникам 16 новых композиций.

«Последнее, что я ожидал сделать во время изоляции, — это записать альбом, — рассказывал ранее Элтон Джон изданию The Guardian. — Но по мере того, как пандемия продолжалась, появлялись разовые проекты. Некоторые сеансы записи приходилось выполнять удаленно, через Zoom, чего я, очевидно, никогда раньше не делал. Некоторые из сессий были записаны с соблюдением очень строгих правил безопасности: работа с другим артистом, но разделенная стеклянными экранами. Но все треки, над которыми я работал, были действительно интересными и разнообразными, они полностью отличались от всего, чем я был известен, и вывели меня из зоны комфорта на совершенно новую территорию».

74-летней звезде это напомнило период 60-х годов, когда он работал простым сессионным музыкантом. И вот, спустя полвека, он снова занялся подобной работой.

В создании новой пластинки с ним участвовали Дуа Липа, Майли Сайрус, Стиви Никс, Ники Минаж, Стиви Уандер и еще два десятка артистов.

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