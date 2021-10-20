В Москве состоится концерт рок-хитов, исполненных на виолончелях

28 октября в московском концертном зале «Известия Hall» пройдет музыкальное шоу «Эпоха стадионного рока». Кроссовер-проект LimonCello исполнит для зрителей мировые рок-хиты в составе двух виолончелей, фортепиано и ударных.

Широко известные рок-мелодии от Muse, Rammstein, U2, Linkin Park, Bon Jovi, Coldplay, Nirvana, Queen, Scorpions и других групп зазвучат по-новому. Зрителям обещают не только живой звук, но и видеоряд, созданный специально для этого шоу.

Поклонникам таких коллективов виолончельного рока, как Apocalyptica и 2cellos, этот концерт точно придется вам по душе. Напористая энергетика гранжа, металла и панка в сочетании с тягучим, низким, глубоким тембром классического струнного инструмента создает невероятный музыкальный эффект.

Билеты на шоу можно приобрести здесь.

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