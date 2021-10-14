За кулисами у The Beatles: вышел трейлер документального сериала о последнем концерте группы

13 октября на YouTube-канале группы The Beatles появился трейлер документального сериала, который оскароносный режиссер Питер Джексон смонтировал про легендарный музыкальный коллектив.

Именно смонтировал, а не снял. В его распоряжении оказались архивные видеометариалы репетиций и звукозаписи музыкантов января 1969 года. В те дни им предстояло за короткий срок сочинить 14 новых песен перед своим последним концертом. И это тогда, когда узы дружбы легенд рока почти исчерпали себя.

Джексон был первым человеком за 50 лет, кто получил доступ к этому архиву. Во время создания этого сериала он обработал и отреставрировал почти 60 часов видео и более 150 часов записанного звука, ранее не изданного. Также в сериале будет показано последнее живое выступление The Beatles в полном составе — концерт на крыше лондонской улицы Сэвил-Роу.

Картина под названием The Beatles: Get Back состоит из трех серий, который выйдут 25, 26 и 27 ноября на потоковом сервисе Disney+.

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