«Я не могу выйти и просто спеть»: новое концертное шоу Бузовой готовят специалисты в пяти странах

В конце октября Ольга представит в Москве свою программу «Вот она я».

Певица Ольга Бузова рассказала Teleprogramma.pro о своем новом концертном шоу «Вот она я», премьера которого состоится в «Крокус Сити Холле» 28 октября.

По словам 35-летней звезды, над этим музыкальным представлением работают люди из пяти стран. Свет, звук и декорации привозят из-за рубежа. Сборка этого всего будет проходить три дня. Все костюмы шьются дизайнерами под заказ, тоже в нескольких странах.

С хореографией Бузовой помогает финалист шоу «Танцы» на ТНТ. Вместе с ним Ольга провела кастинг танцоров: из более 5000 заявок со всей страны были приглашены около 300 человек, остались 16 лучших.

Артистка уверяет: представление такого масштаба в отечественном шоу-бизнесе не позволял себе еще никто. После премьеры Бузова отправится с новой программой в большой тур по России, СНГ и Европе.

«Да, шоу очень дорогое, но вы же знаете, что я не могу выйти и просто спеть. Мне нужно, чтобы все было красиво и мои зрители гордились мной. Многие поклонники со мной уже на протяжении 18 лет, поэтому помнят меня разную. Люди меняют свою жизнь, развиваются каждый в своей сфере. И я хочу показывать им свой рост», — прокомментировал Ольга траты на новый концерт.

Она также добавила, что не подражает никому из звезд: ни Мадонне, ни Бритни Спирс, ни Алле Пугачевой, с которой ее в последнее время часто сравнивают.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.