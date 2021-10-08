Maneskin записали песню под эмоциями от «Евровидения»

В новом сингле эпатажные итальянцы реагируют на критику в свой адрес.

7 октября триумфаторы «Евровидения-2021», итальянская рок-группа Maneskin выпустила новую песню под названием MammaMia. По словам музыкантов, она родилась у них под впечатлением от победы на ежегодном песенном конкурсе.

«У нас было всего несколько дней на то, чтобы пойти в студию и написать новую музыку, но, к счастью, эта песня родилась всего за несколько часов. И поэтому мы почувствовали, что она будет для нас настоящей фишкой», — цитирует вокалиста Дамиано Давида издание Hot Press.

Певец добавил, что этот трек высмеивает всякие предположения и слухи о группе, появившиеся после их победы.

«После «Евровидения» к нам было обращено много внимания. Часто мы делали что-то, что мы считали отличным, но люди критиковали это. Такое часто случается, и я хотел посмеяться над этой ситуацией», — сказал Дамиано.

Басистка Виктория Де Анжелис добавила, что это «очень глупая и небрежная песня». Музыканты написали ее, когда просто хотели расслабится и получить удовольствие от игры после всех тех событий, что они пережили.

А вот, собственно, и сам трек:

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