«Руки вверх!» дадут большой концерт в Москве с живым звуком

Из-за пандемии группа «Руки вверх!» не выступала в Москве уже почти два года. Но большой концерт все-таки грядет. Он намечен на 6 декабря в «Крокус Сити Холле». Об этом Сергей Жуков сообщил поклонникам в социальных сетях.

«Решили провести концерт в особом формате! — пишет 45-летний артист в Instagram. — Будут звучать и привычные старые аранжировки ваших любимых танцевальных песен «Крошка», «Студент», «Чужие губы» и «18 мне уже», и новые — с живым звуком в необычном исполнении! Споем их так, что зал будет взрываться от зажигательных танцев!»

Билеты на шоу уже поступили в продажу, но у фанатов группы есть шанс получить их бесплатно. Пять проходок Жуков обещал подарить тем, кто напишет в комментариях, как давно он следит за творчеством «Руки вверх!» и почему хочет попасть на концерт. Звезда лично выберет самые интересные признания и поздравит счастливчиков в «сториз».

Добавим, что в 2022 году у Жукова и команды запланирован большой тур по городам России:

20 февраля — Казань;

21 февраля — Набережные Челны;

26 февраля — Краснодар;

27 и 28 февраля — Ростов-на-Дону;

10 марта — Мурманск;

13 марта — Архангельск;

4 июня — Екатеринбург;

11 июня — Нижний Новгород;

18 июня — Самара;

2 июля — Москва («Лужники»);

9 июля — Санкт-Петербург.

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