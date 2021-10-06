«Руки вверх!» дадут большой концерт в Москве с живым звуком

Из-за пандемии группа «Руки вверх!» не выступала в Москве уже почти два года. Но большой концерт все-таки грядет. Он намечен на 6 декабря в «Крокус Сити Холле». Об этом Сергей Жуков сообщил поклонникам в социальных сетях.
«Решили провести концерт в особом формате! — пишет 45-летний артист в Instagram. — Будут звучать и привычные старые аранжировки ваших любимых танцевальных песен «Крошка», «Студент», «Чужие губы» и «18 мне уже», и новые — с живым звуком в необычном исполнении! Споем их так, что зал будет взрываться от зажигательных танцев!»
Билеты на шоу уже поступили в продажу, но у фанатов группы есть шанс получить их бесплатно. Пять проходок Жуков обещал подарить тем, кто напишет в комментариях, как давно он следит за творчеством «Руки вверх!» и почему хочет попасть на концерт. Звезда лично выберет самые интересные признания и поздравит счастливчиков в «сториз».
Добавим, что в 2022 году у Жукова и команды запланирован большой тур по городам России:
- 20 февраля — Казань;
- 21 февраля — Набережные Челны;
- 26 февраля — Краснодар;
- 27 и 28 февраля — Ростов-на-Дону;
- 10 марта — Мурманск;
- 13 марта — Архангельск;
- 4 июня — Екатеринбург;
- 11 июня — Нижний Новгород;
- 18 июня — Самара;
- 2 июля — Москва («Лужники»);
- 9 июля — Санкт-Петербург.
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