«Поменяла все свои планы»: Лобода выпустила «осеннюю» песню Americano

Вокал для нового сингла был записан с одного дубля.

1 октября на всех цифровых платформах появилась новая песня Светланы Лободы под названием Americano. Сама певица отмечает, что этот трек, как и осень, наполнен легкой меланхолией и воспоминаниями о былых чувствах.

«Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими треками. Потому что в этот период мы все немного грустим об ушедшем лете, о предстоящей зиме. А чувства в это время всегда острее. Именно об этом мой новый сингл Americano, услышав который, я поменяла все свои планы и мгновенно решила выпускать именно его», — говорит Лобода.

По словам 38-летней артистки, она записала вокал с первого дубля, а аранжировка родилась в один день — будто вся ее команда ждала, именно эту песню.

Скачать новый сингл певицы можно здесь.

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