Невыпущенный альбом Дэвида Боуи получит официальный релиз спустя 20 лет

8 января 2022 года исполнилось бы 75 лет легенде рок-музыки Дэвиду Боуи (знаменитый певец умер в 2016-м от рака печени). К этой дате будет официально выпущен альбом Toy («Игрушка»), который музыкант записал еще в 2001 году, но так и не представил поклонникам.

В 2011-м песни с пластинки утекли в Сеть, но 7 января 2022-го их издадут официально в наборе из трех компакт-дисков. На обложке будет изображено взрослое лицо Боуи, наложенное на тело маленького ребенка.

«Toy — это момент времени, запечатленный в янтаре радости, огня и энергии, — цитирует канал BBC давнего соратника легендарного певца, продюсера Марка Плати. — Я счастлив, наконец, сказать, что теперь он принадлежит всем нам».

В данный альбом вошли переработанные песни 60-х годов и новым материал, но лейбл Virgin, с которым тогда сотрудничал Боуи, был не в восторге от этой пластинки и отложил ее «на полку». Тогда музыканту пришлось сосредоточиться на том, что в итоге стало его альбомом Heathen 2002 года.

В Toy вошли новые версии песен из 60-х, такие, как I dig everything, The London boys и You’ve got a habit of leaving. Последнюю 29 сентября опубликовали на YouTube-канале певца.

