Кристина Орбакайте выпустит новую песню из «закромов» Аллы Пугачевой

В ночь на 17 сентября в Сети станет доступна для скачивания новая песня Кристины Орбакайте «Сон во сне». В полночь трек появится на всех цифровых площадках, сообщила 50-летняя певица в Instagram.

Клип на новую композицию тоже не заставит себя ждать — он выйдет на официальном YouTube-канале артистки в полдень 17 сентября по московскому времени.

Напомним, ранее Кристина рассказала, что «Сон во сне» — это одна из немногих песен, которую ей оставила звездная мать Алла Пугачева. Композиция лежала в «закромах» Примадонны, но затем перекочевала в репертуар ее дочери.

Добавим, Орбакайте не выпускала студийных альбомов с 2016 года, но летом 2021-го, после большого юбилея порадовала поклонников сборником «Свобода», в который собрала синглы, выпущенные за последние пять лет.

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