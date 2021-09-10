Киркоров представит новый трек на телеконцерте «Муз-ТВ Fest»

Вместе с «поп-королем» споют Басков, Лепс, Агутин, Билан, Лазарев и другие звезды.

Канал «Муз-ТВ», который много лет сотрудничает с конкурсом «Новая волна», в этом году проведет собственный фестиваль в рамках масштабного музыкального мероприятия.

Вечером 11 сентября зрители телеканала увидят «Муз-ТВ Fest» — целое созвездие топовых звезд шоу-бизнеса, исполняющих свои хиты. На сцене New Wave Hall споют Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Artik & Asti, Артур Пирожков, Дима Билан, Jony, Николай Басков, Валерия, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Клава Кока, Niletto, Dabro, Хабиб, Ваня Дмитриенко, Артем Качер, Марина Федункив, Наталья Гордиенко и другие артисты. Проведут концерт Андрей Разыграев и Юлианна Караулова.

Впервые в эфире «Муз-ТВ» Филипп Киркоров представит на большой сцене свой хип-хоп трек Yeezy. Первыми с композицией и новым неподражаемым образом «поп-короля» смогут познакомиться именно зрители телеканала.

Смотрите телеверсию «Муз-ТВ Fest» на «Новой волне 2021» — 11 сентября в 19:25 только на «Муз-ТВ».

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