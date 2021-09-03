В ноябре 2021 года ABBA выпустит первый за 40 лет альбом

В пластинку войдут десять песен, две из которых уже представлены.

2 сентября легендарная шведская группа ABBA, которая почти 40 лет не выпускала новой музыки, заявила о выходе нового альбома. Коллектив выложил в YouTube сразу множество материалов, из которых стало известно, что новая пластинка под названием Voyage, состоящая из десяти песен, выйдет 5 ноября 2021 года.

Также группа представила два новых трека: I still have faith in you и Donʼt stoot me down. О выпуске этих композиций говорилось с 2018 года.

И уже с 7 сентября откроется продажа билетов, на концертное шоу ABBA в Лондоне 2022 года, в котором вместо самих музыкантов будут выступать их «молодые» голограммы. Но для поклонников группы даже такой электронный состав будет настоящим подарком, ведь с середины 80-х годов коллектив ни разу не собирался вместе, чтобы исполнить свои хиты.

Напомним, что за свой период существования (1972–1982) ABBA выпустила восемь студийных альбомов и завоевала всевозможные на те годы регалии в поп-музыке.

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