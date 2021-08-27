Моргенштерн похоронил себя в новом клипе

27 августа вышел новый клип рэпера Моргенштерна под названием Dinero. 23-летний артист продолжает выпускать музыкальные ролики на песни со своего двойного альбома 2021 года Million Dollar, связанные одним сюжетом.

В новом видео музыкант отыгрывает образ криминального авторитета, который ранее спрятал свои богатства по всему миру, а теперь собирает их из собственных тайников. Одним из таких схронов находится на кладбище в Калифорнии — в могиле, на которой по-русски написано «Валеев Алишер Тагирович, 1998-2012».

Фанаты рэпера тут же оценят иронию, ведь это настоящее имя Моргенштерна, которое он носил до того, как стать звездой. А даты соответствуют году рождения артиста и году, когда он сменил фамилию в начале музыкальной карьеры. Таким образом, Алишер метафорически похоронил старого себя и переродился в популярного рэпера.

Кстати, добывать сокровища в новом клипе Моргенштерну помогает целая команда горячих красоток под предводительством его девушки Дилары. Правда, в конце ролика возлюбленная устроила звезде неприятный сюрприз. Неожиданный сюжетный поворот намекает на то, что это не последний эпизод из «сериала» про рэпера. В Instagram Алишер объявил, что следующий клип будет финальным.

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