«Решили выпустить»: Ирина Пегова записала песню о любви

Знаменитость не только снимается в фильмах, но и занимается вокалом.

На личной странице исполнительницы главной роли в сериале «Пищеблок» — Ирины Пеговой — появилась запись, в которой артистка презентовала собственную песню о непростых романтических отношениях.

Отметим, что Ирина записала трек в совместительстве с артистом Евгением Раевым. Напомним, ранее Пегова танцевала с ним в шоу «Танцы со звездами». А теперь танцор и музыкант стал помощником Ирины не только на танцевальном поприще, но и в музыкальной карьере.

«Это рождалось очень долго, неспешно, постоянно меняя форму, стиль, текст и аранжировку, было миллион версий, и вот наконец мы поставили жирную запятую (не точку) и решили выпустить эту песню на волю, донести до вашего слуха, только так песня может зажить или умереть! Выпуская ее в свет, хочу услышать ваше мнение, критику и отзывы», — заявила Пегова.

Поклонники Ирины остались в восторге от такой новости. Они написали слова восхищения новой песней Пеговой в комментариях под фото:

«Как красиво: и песня, и Ваш голос, такой нежный», «Это очень красиво и круто! Я вообще не ожидала увидеть такого. Это потрясающе!», «Ирина, вы очень талантливый человек!».

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