Группа ABBA выпустит ряд новых песен спустя почти 40 лет молчания

Как там пелось? Mamma Mia! Here we go again («О, мама! Вот и снова мы»).

Спустя 39 лет молчания культовая шведская группа ABBA возвращается с новыми песнями. Как сообщил источник газеты The Sun, в ближайшие дни музыканты выдадут несколько свежих треков. А еще они готовятся запустить шоу ABBA Voyage, в котором их «молодые» голограммы будут исполнять культовые хиты. Оно стартует в Лондоне в мае следующего года. Все четыре участника коллектива собираются присутствовать на премьере.

Добавим, что музыканты могли и раньше подготовить свое шоу — работа началась еще в 2018 году, — но им помешала пандемия. В конце концов, всем участникам группы — Агнете Фельтског, Бьорну Ульвеусу, Бенни Андерссону, Анни-Фрид Лингстад — уже за 70 лет. Источник издания добавил, что они сами ждут не дождутся нового релиза.

Напомним, пик популярности ABBA пришелся на 1970-е годы. После 1984-го участники коллектива занимались сольным творчеством и лишь иногда пересекались на различных проектах. О полноценном воссоединение не раз говорилось, но мир его так и не увидел. О чем же легендарные шведы споют в XXI веке?

Смотрите также: