«Заискрилось и задышало»: Билан перезаписал свою песню «Это была любовь» в дуэте с Zivert

Певец признался, что мечтал поработать с молодой артисткой, а вот она и представить себе не могла такой тандем.

20 августа певец Дима Билан порадовал поклонников новой версией своей песни 2006 года «Это была любовь». 39-летний артист не просто выпустил ее в новой аранжировке, а записал в дуэте с певицей Zivert.

«Случилось то, о чем сокровенно думал и мечтал, прикладывая, конечно, усилия к этому. Это помузицировать с Зиверт. Тоже, как и многие из вас, поклонник ее необыкновенного голоса, харизмы и вкуса к музыке! — написал Билан в Instagram. — Спасибо, что это произведение заискрилось и задышало совершенно по-новому!»

Он отметил, что очень благодарен 30-летней певице за детальный и трепетный подход к творчеству. Певец также пообещал поклонникам «невероятный музыкальный фильм» на обновленную композицию.

«Когда-то давно, сидя на кухне в Чертаново и болея за Диму на «Евровидении» со слезами на глазах… Я не могла даже представить, что когда-то смогу спеть с ним мою самую любимую его песню. Это словно сон…» — прокомментировала Юлия Зиверт новый релиз на своей странице.

Добавим, что молодая артистка уверенно штурмует российскую эстраду, записывая дуэты с самыми популярными исполнителями. В 2020 году она спела вместе с Niletto, Бастой и Филиппом Киркоровым. А теперь и Билан покорен голом Юлии.

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