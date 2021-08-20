В день своего юбилея Нетребко даст гала-концерт в Кремлевском дворце

В 2021 году знаменитой оперной певице исполнится 50 лет.

18 сентября в Кремлевском дворце состоится гала-концерт «Анна Нетребко приглашает». Шоу приурочено ко юбилею артистки. В этом году ей исполнится 50 лет.

Программа шоу объединит выступления самых талантливых артистов нашего времени: поздравить оперную певицу придут Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Михаэль Фолле, Ильдар Абдразаков и другие звезды. Конечно же, споет и муж именинницы Юсиф Эйвазов.

Ведущими вечера станут Вячеслав Макаров и Яна Чурикова. Музыкальное сопровождение обеспечит Государственный академический оркестр России имени Светланова.

Зрителей ждет не только песенная программы, но и театрализованное шоу. Как сообщается на сайте Нетребко, каждый гость сможет почувствовать себя героем самых разных оперных произведений.

Смотрите также: