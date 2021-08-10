«Света, вы нас балуете!»: новая песня Лободы выйдет в пятницу, 13-го

Певица снова окунулась в мрачную эстетику.

10 августа певица Светлана Лобода анонсировала свою новую песню под названием Vogue («Мода»). Звезда не стала давать поклонникам много информации, лишь поделилась одним кадром с кровавыми буквами на черном фоне и датой релиза. Мрачная стилистка, очевидно, подобрана не просто так — новый трек увидит свет в пятницу, 13 августа.

Выйдет ли песня сразу с клипом, неизвестно, но режиссер Алан Бадоев, снявший несколько музыкальных роликов для Лободы, оставил эмодзи «огонек» под постом певицы.

«Света, вы нас балуете!» — написала в комментариях одна из поклонниц звезды. «И себя», — ответила ей Лобода со смайликами.

Добавим, что это будет третий сингл артистки в 2021-м. Ранее она выпустила песни «Родной» и Allo. Напомним, в 2019-м у Светланы вышел мини-альбом Sold out, а в 2020-м — концертный альбом Superstar Show Live.

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