Пережил депрессию и вошел в список Forbes: в августе Слава Марлоу выпустит новые треки

В 2021 году бывший битмейкер Моргенштерна Слава Марлоу (он же 21-летний Артем Готлиб) начал сольную карьеру и вошел в рейтинг богатейших российских звезд по версии журнала Forbes с 2 миллионами долларов дохода. Молодой хитмейкер занял там 46 место.

Известное финансовое издание пишет, что свой первый миллион рублей молодой музыкант заработал, продавая собственные курсы по битмейкингу. Одновременно он писал музыку для альбома Моргенштерна «Легендарная пыль». Пластинка вышла настолько удачной, что напарники заработали на ней больше 12 миллионов рублей. Доходы от последующих совместных хитов рэпер и битмейкер делили в соотношении 70 на 30.

За последний год Марлоу активно писал собственные песни, продюсировал треки Тимати, Давы и Элджея и в итоге начал страдать депрессию. Летом 2021-го музыкант признался поклонникам, что «убил в себе творца», потому что писал треки каждый день. Молодой звезде даже потребовалась помощь психотерапевта.

Однако процесс создания хитов не остановился. В 2021 году Слава выпустил синглы «Ты горишь как огонь», «Кому это надо?» и «Camry 3.5». Как сообщает Forbes, в августе артист планирует выпустить новую партию треков. Как и раньше, в поиске звучания он ориентируется только на свой вкус. «Первой ласточкой» стал ремикс на песню Олега Макаревича «Ты далеко», которую исполняли Николай Басков и Таисия Повалий.

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