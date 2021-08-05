Творческий подъем: Анна Седовока выпустит второй альбом в 2021 году

В 2021 году певица Анна Седокова выпустила танцевальный альбом «Эгоистка». Но на этом 38-летняя звезда не остановилась, и 6 августа у нее состоится релиз лиричной пластинки Secret soul. О ее создании артистка рассказала в новом интервью.

«Этот альбом родился совершенно спонтанно: мы играли живой концерт в эфире «Авторадио» и получился такой unplugged альбом, живой, медленный, уникальный и такой красивый. В него вошли мои лучшие за десять лет песни в живом звучании: «Привыкаю», «Драма», «Привязана к тебе», «Не люби его» и другие. Я соскучилась по себе такой — лиричной, настоящей!» — поделилась Седокова с журналом Hello!.

Напомним, что после ухода из группы «ВИА Гра» Анна выпустила уже пять сольных альбомом, это будет шестой. В 2020 году у певицы вышли шесть новых клипов и еще два — в 2021-м. Карьера артистки идет в гору, при этом она признается, что чувствует тягу к другим сторонам жизни.

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