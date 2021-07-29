Кому не хватило «Бордерлайна»: Земфира выпустила альбом «Ах» из четырех песен

После долгого затишья по студийным релизам певица выдает две пластинки в год.

28 июля певица Земфира выпустила короткоиграющий альбом «Ах», куда вошли четыре новые песни артистки. Примечательно, что в начале 2021 году звезда выпустила свою седьмую полноформатную пластинку «Бордерлайн» — первую за восемь лет студийного молчания, — однако тот релиз был не очень тепло встречен публикой. Как это нередко бывает, многим поклонникам не хватило «старой доброй Земфиры». В новых треках, вошедших в «Ах», певица как будто возвращается к своему прежнему звучанию, которое публика полюбила в начале 2000-х.

Для фанатов Земфиры новый альбом стал настоящим подарком, учитывая то, что он вышел внезапно, когда от рок-звезды не ждали свежих пластинок.

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Напомним, что в текущем году певица записала саундтрек к фильму своей подруги Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Актриса, в свою очередь, сделала фотографии для альбома «Ах».

Добавим, что в этом году, в конце августа, Земфире исполнится 45 лет.

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