«Интернет, берегись»: Билан пообещал выпустить пять суперхитов в 2021 году

Отрывок одной из новых песен он уже представил в Instagram.

27 июля популярный певец Дима Билан выложил в Instagram видео из звукозаписывающей студии, где он исполняет перед микрофоном новую песню «Остаться с ней». 39-летний артист взял несколько высоких нот и похвастался своими вокальным возможностями.

«А такой тембр Билана вы слышали? А я еще и не так могу, — написал Дима. — Скоро, пять суперхитов! Разорвем музыкальное пространство и не только! Интернет, берегись — Билан, то есть я, во всеоружии!»

В сториз певец уточнил, что пять новых песен войдут в его новый мини-альбом. По его мнению, все они быстро станут шлягерами. Артист напомним, что в 2021 году обещал удивить поклонников. Похоже, что именно об этом релизе шла речь.

Напомним, в 2020 году Билан выпустил сразу два студийных альбома — «Перезагрузка» и «Вторая жизнь». А во время Олимпиады в Токио у поп-звезды вышел клип «Ради побед», призванный поддержать российских спортсменов, выступающих без флага и гимна своей страны.

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