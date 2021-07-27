В Москве пройдет большой концерт «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты»

Звезды конца 90-х и начала нулевых соберутся на одной сцене.

3 октября в московском клубе Adrenaline Stadium состоится масштабный концерт «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты». На одной сцене соберутся десятки популярных исполнителей, чьи композиции взрывали музыкальные хит-парады на рубеже двадцатого и двадцать первого столетий. Зрителей приглашают на огромный танцпол, чтобы полностью погрузиться в атмосферу лихих 90-х и гламурных нулевых.

Для того, чтобы дарить драйв и ностальгию, в программе заявлены: «Иванушки International», «Отпетые мошенники», Наташа Королева, Reflex, «Город 312», Виктория Дайнеко, «Фабрика», «Корни», «Банд’Эрос», Катя Лель, «Демо», «Вирус», Акула, Сосо Павлиашвили и десятки других артистов.

Организаторы обещают зажигательные танцы, невероятные эмоции и отличное настроение для тех, кто разделит с «Муз-ТВ» его ностальгию по ушедшей музыкальной эпохе.

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.

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