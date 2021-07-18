«Это слишком дорогой клип»: Егор Крид лег в гроб в новом музыкальном видео

18 июля певец Егор Крид выпустил клип на заглавный трек своего нового альбома Pussy boy. 27-летний артист решил эпатировать зрителей с самого начала: музыкальный ролик стартует с его собственных похорон, где в роли плакальщиц выступают экстравагантно одетые модели. Потом они прихорашивают звезду в ванной, а ближе к концу ролика артист примеряет на себя образ торта, который разрезают и съедают те же самые красотки.

Егор отметил, что на создание гламурного антуража и спецэффекты ушла приличная сумма денег.

«Это слишком дорого клип», — написал исполнитель в Instagram, назвав свой новый трек хит главным этого лета.

Добавим, что в этот раз певец не стал ограничивать себя в рамками морали и щедро наполнил песню матом и упоминаниями неподобающего отношения к девушкам.

Всего в новом альбоме Крида десять песен: пять сольных треков и пять дуэтов с другими рэперами. Это его четвертый студийный альбом после начала музыкальной карьеры в 2011 году.

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