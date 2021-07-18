«Дед не помогает»: сын Децла заявил, что Александр Толмацкий не поддерживает его

17 июня сыну покойного рэпера Децла, Тони Толмацкому исполнилось 16 лет. А на днях юноша, который тоже занялся музыкой и взял себе псевдоним Juzeppe Junior, выпустил свой первый клип под названием Dzen. Дебютный ролик парня появился на YouTube-канале «ТНТ Music». В нем начинающий артист предстал в роли подростка с катаной, который пробрался в магазин и развлекался там, пока не появились охранники. В песне и клипе много отсылок к японской поп-культуре, а стиль речитатива Антония схож с читкой Моргенштерна, когда далеко на все слова в рваных строчках легко воспринимаются на слух.

Тем не менее, в треке можно услышать упоминания о звездном отце мальчика Кирилле Толмацком (он же Децл, он же Le Truk, он же Juzeppe Jostko) и о его известном деде Александре Толмацком. Известно, что после смерти сына последний пытался наладить отношения с внуком, но не преуспел в этом. Когда юноша решил строить музыкальную карьеру, его дед-продюсер остался в стороне.

«Сам себе creator и designer. Дед не помогает, хотя, why not? Одинокий дикий самурай я. Караван идет, собаки лают», — читает Тони в своем первом клипе.

Напомним, Кирилл Толмацкий, известный как Децл, внезапно скончался в начале 2019 года, после своего выступления в Ижевске. У 35-летнего рэпера остались вдова и сын. Однако и до, и после трагедии они не смогли найти общий язык с Александром Толмацким, который некогда сделал из своего наследника звезду.

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