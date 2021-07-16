Все нормально у хулигана: 6-летний сын Владимира Преснякова стал звездой нового клипа

15 июля певец Владимир Пресняков выпустил новый клип на песню «Все нормально». За ярким главным актером 53-летний исполнитель далеко ходить не стал — снял в новом музыкальном видео своего 6-летнего сына Артемия. Для паренька этот проект стал шикарным поводом похулиганить.

Сюжет клипа пестрит отсылками к культовому фильму «Один дома». Маленький Артемий просыпается без папы и мамы и принимается шалить, предоставленный самому себе. Дерзкому мальчугану даже нашли подружку, сердце которой он пытается покорить во второй части ролика. Звездные родители хулигана появляются только в самом конце, чтобы оценить масштабы бедствия.

Тема проявил себя очень артистичным ребенком. В клипе он несколько раз меняет образы и показывает задатки актерской игры. Мама мальчика Наталья Подольская поделилась с поклонниками в соцсетях, что для ее семьи это настоящее событие, которого Пресняковы долго ждали.

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Напомним, что в 2020 году Пресняков впервые за долгое время выпустил альбом, а также получил премии «Золотой граммофон» и «Песня года».

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